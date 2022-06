Studie unter Internetnutzern Deutsche sind nachrichtenmüde

93.000 Menschen in 46 Ländern wurden befragt

Nachdem sich im Corona-Jahr 2021 in mehreren der an der Studie beteiligten Länder ein Anstieg des Vertrauens in Nachrichten beobachten ließ, hat sich dieser zuletzt teilweise wieder abgenutzt. In Deutschland sei zu Beginn des Jahres die Hälfte der erwachsenen Internetnutzenden der Ansicht gewesen, man könne dem Großteil der Nachrichten in der Regel vertrauen. Das seien etwas weniger als im Vorjahr, jedoch etwas mehr als vor der Pandemie. Im internationalen Vergleich gehöre Deutschland zu dem Drittel der Länder mit dem höchsten Vertrauen in Nachrichten.

Die Studie basiert den Angaben zufolge auf 93.432 Befragten aus 46 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Befragung wurde im Januar/Februar 2022 noch vor dem Ukraine-Krieg durchgeführt. Die deutsche Teilstudie mit rund 2.000 repräsentativ ausgewählten Befragten wurde vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg verantwortet.