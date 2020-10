Studie Nette Worte entspannen die Kuh - Bauern könnten profitieren

Die 28 vierbeinigen Teilnehmerinnen der Studie leben auf dem Nutztierhof der Uni. Lange und ihr Team gewöhnten sie an einen Umschnallgurt mit Herzmonitor und Streicheleinheiten im Liegen, ehe sie jedem Rind mehrmals lobende Nachrichten vorsprachen oder vorspielten - langgezogene Worte wie "brav" oder "fein", die an das beruhigende tiefe Muhen von Kühen an ihre Kälber erinnern sollten.