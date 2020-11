Studie Nachholbedarf bei kleineren Unternehmen bei Digitalisierung

Der Index, der in Zukunft jährlich erscheinen soll, ist Teil des Projekts "Entwicklung und Messung der Digitalisierung der Wirtschaft am Standort Deutschland". Thomas Jarzombek, Beauftragter des Wirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, sagte, mit dem Index verfüge das Ministerium von nun an jährlich über ein differenziertes Lagebild zur Digitalisierung der Unternehmen. "Im aktuellen ersten Jahr werden quasi die Startplätze festgelegt. Wir sehen, dass es beim Grad der Digitalisierung zwischen den Branchen enorme Unterschiede gibt." Auch kleine und mittlere Unternehmen schöpften ihre Potenziale noch nicht aus. Hier setzten Förderprogramme des Bundes wie "Digital Jetzt" an.