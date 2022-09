Studie Mehrheit schaut wöchentlich in Werbeprospekte

Schnäppchenlust gegen Umweltbewusstsein

Die Studie offenbare zwei gegenläufige Trends auf Kundenseite, so Münch: "Ungebrochene Schnäppchenlust und wachsendes Umweltbewusstsein geraten in Konflikt." So würden mehr als 50 Prozent der Lebensmittelkäufer den Handzetteln einen starken Einfluss darauf zubilligen, wo und was sie einkaufen. Auf der anderen Seite stehe der Wunsch nach Eindämmung der Papierflut: So hätte knapp ein Viertel der Befragten, die zumindest gelegentlich in einen Handzettel schauen, ein Werbeverbotsschild am Briefkasten installiert.