Studie Kindesmissbrauch im Sport: Aufklärung wird oft behindert

Versagen der Organisationen?

Marquardt sieht ein Versagen der Organisationen und Institutionen. "Es sind immer wieder die Betroffenen, die diese Wege gehen müssen", sagt sie. Der beste Dank für sie wäre "eine konsequente und schonungslose Aufarbeitung im Sport, konsequentes Handeln und die Wahrheit über das, was auch im Sport passiert, zuzulassen." Dazu bräuchte es ein Recht auf Aufarbeitung und Handlungskonzepte, die solche Vorfälle verhindern helfen. "Der Sport hat sich diesem Thema zu stellen", sagt Marquardt.

Auch wenn sie, Rulofs und auch Heiner Keupp, Mitglied der Aufarbeitungskommission, sich einig sind, dass es schon viele Anstrengungen für Verbesserungen gebe, bleibe es ein aktuelles Thema, nicht nur eines der Vergangenheit. Neben vielem anderen bräuchte es unabhängige Anlaufstellen für Betroffene. So wie es das von der Vereinigung Athleten Deutschland angeregte Zentrum für Safe Sport sein könnte. "Ihre Befunde erschüttern uns", hieß es in einer Mitteilung der Vereinigung. "Auch wir finden unsere anekdotischen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Betroffenen in der Studie wieder". Einmal mehr werde die Notwendigkeit einer unabhängigen Instanz sowie unabhängigen Anlauf-, Melde- und Untersuchungsmechanismen deutlich.

Dass die Finanzierung des Zentrums noch immer nicht gesichert ist, weil sich der organisierte Sport, unter anderem der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), nicht beteiligen wolle, sorgte auf dem Podium in Berlin für Unverständnis. "Wir sind uns der Verantwortung bewusst", beteuerte der DOSB in einer ersten Reaktion auf die Studie. Der Dachverband unterstützt das Zentrum, spricht sich allerdings für eine vollumfängliche und langfristige Finanzierung durch den Bund aus. "Wasch meinen Pelz, aber mach' nicht nass. Da lassen wir den Sport mit Sicherheit nicht aus der Verantwortung", sagt Marquardt.