Studie Keine "Untergangsstimmung" im Handwerk - Bau stabil

Fast jedes dritte Handwerksunternehmen (30,2 Prozent) habe in den vergangenen sechs Monaten einen Umsatzrückgang erlitten. Nur noch gut jeder fünfte der befragten Betriebe (21,8 Prozent) habe von einem Umsatzplus berichtet. Vor einem Jahr seien es noch 38,1 Prozent gewesen. Dramatisch verschlechtert habe sich die Umsatzsituation insbesondere im Kfz-Gewerbe und im Nahrungsmittelhandwerk, wo jeweils jeder zweite Betrieb ein Umsatzminus verzeichnete. In beiden Branchen sehe sich etwa jeder fünfte Betrieb in einer existenzbedrohenden Situation.