Studie Digitale Wettbewerbsfähigkeit - Deutschland verliert Boden

"Deutschland hat zwar eine exzellente Forschung und gute Talente, aber es kommt bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit nicht richtig in die Gänge", sagte IMD-Chefvolkswirt Christos Cabolis der Deutschen Presse-Agentur. "Es hapert zum Beispiel an der technologischen Infrastruktur und an Investitionen in die Telekommunikation. Aber zu viele Deutsche kennen sich auch im digitalen Raum zu wenig aus. Da haben die Bildungsmaßnahmen bisher noch nicht genug gebracht."