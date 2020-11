Studie aus Kanada Atemtechnik soll Alkohol im Blut dreimal schneller abbauen

Doch Vorsicht: Der Versuch lässt sich so leicht zuhause nachstellen. Denn die Testpersonen mussten nicht einfach nur schnell atmen, was riskant sein kann. Denn beim Hyperventilieren wird zu viel Kohlenmonoxid ausgeatmet und zu viel Sauerstoff gelangt in den Körper. Das kann unter anderem zu Ohnmacht führen.