Studie Anstieg der Immobilienpreise trifft vor allem Eigennutzer

Deutlich mehr Kapitalanleger

Der Anteil der Kapitalanleger ist laut der Angaben binnen zehn Jahren von 17 auf 30 Prozent gestiegen. Sie sind in der Regel besonders einkommensstark: Während Eigennutzer 2021 in der Analyse im Schnitt ein Haushaltsnetto-Einkommen von monatlich 5715 Euro hatten, verfügten Kapitalanleger über 8175 Euro. Zudem kaufen Kapitalanleger in der Regel kleinere und entsprechend günstigere Wohnungen, da diese sich leichter vermieten lassen. Fehlende Anlagealternativen und die steigende Inflation hätten verstärkt Kapitalanleger in den Immobilienmarkt strömen lassen, sagte Vorstandschef Ditmar Rompf.