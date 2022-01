Studie Agrar-Klimaziele belasten vor allem kleine Bauernhöfe

Der Umsatz in der Agrar- und Ernährungsbranche in Deutschland wuchs nach einer Schätzung in der Studie im Jahr 2021 um 2,1 Prozent auf 244,8 Milliarden Euro. Die Ernährungsindustrie allein kam demzufolge aber auf einen Umsatzrückgang von 1 Prozent auf 183,7 Milliarden Euro. Vor allem der Inlandsumsatz sei im Vergleich zu 2020 um etwa 4 Prozent gesunken. Der Export legte um 5 Prozent zu. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 3 Prozent auf fast 634 000.

Umsatz in der Fleischwirtschaft gesunken

In der Fleischbranche wuchs die Zahl der Beschäftigten schätzungsweise um 20 Prozent auf 154 110, was an dem Verbot von Werkverträgen in der Fleischwirtschaft zu Beginn des vergangenen Jahres lag. Allerdings sanken die Umsätze in der deutschen Fleischwirtschaft der Studie zufolge erneut von 44,5 auf 40,3 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang von 9 Prozent. Die Exporte sanken noch stärker als im Vorjahr um 10,8 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro - eine Folge der Handelsbeschränkungen aufgrund der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Die Milchwirtschaft gehe hingegen positiv gestimmt ins Jahr 2022, hieß es: Die Nachfrage aus Asien und von anderen Märkten sei hoch. Die Molkereiwirtschaft konnte im vergangenen Jahr ihren Jahresumsatz um 2,9 Prozent auf einen Rekordwert von 30 Milliarden Euro steigern. Die Exporterlöse stiegen um 4,7 Prozent auf 10 Milliarden Euro. Etwa 45 500 Menschen arbeiten in Deutschland in Molkereien mit mehr als 20 Mitarbeitern.