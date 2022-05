Stromausfall in Marbach Straße soll wieder freigegeben werden

Das Feuer in einem Verteilerkasten in der Herrmann-Hesse-Straße am Mittwoch hatte weitreichende Konsequenzen. In weiten Teilen der Stadt gingen die Lichter aus. Nach und nach konnte die Stromversorgung zwar wieder aufgebaut werden, für die Gebiete südlich der Erdmannhäuser Straße war dies aber laut Netze BW zunächst nur per Notstromversorgung möglich. Dafür musste ein Mittelspannungskabel quer über die Erdmannhäuser Straße gelegt werden, weshalb die Straße gesperrt werden musste.