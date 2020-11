Stromausfall in der Schillerstadt Kabel bei Grabungsarbeiten beschädigt

In den Stadtgebiets rund um die Rielingshäuser Straße mussten am Montagmittag einige Marbach vorübergehend ohne Strom auskommen. Ursache für den Stromausfall war ein Mittelspannungskabel, das gegen 11.38 Uhr im Zuge von Bagger- und Grabungsarbeiten im Kreuzungsbereich zur Max-Eyth-Straße beschädigt worden war, wie Netze BW-Pressesprecher Jörg Busse mitteilt: "Unsere Mitarbeiter haben das Kabel dann abgeschaltet und eine alternative Stromzufuhr hergestellt." Das sei in zwei Schritten erfolgt, bis 12.28 Uhr seien aber alle Haushalte wieder mit Strom versorgt worden.