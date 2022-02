Stromausfälle GDV: Deutschland nicht ausreichend auf Blackout vorbereitet

Für einen auf der GDV-Webseite erschienenen Beitrag hat der Verband mehrere Katastrophenschützer und Krisenmanager befragt. Albrecht Broemme, der frühere Präsident des Technischen Hilfswerks, hält demnach Hackerangriffe für die größte Gefahr. Auch Terroranschläge oder Extremwettereignisse könnten an neuralgischen Punkten die Netzstabilität in ganz Europa gefährden. "Die Sensibilität für die Folgen eines Blackouts ist in keiner gesellschaftlichen Gruppe vorhanden", wird Broemme vom GDV zitiert. "Auf einen Blackout ist Deutschland überhaupt nicht vorbereitet."