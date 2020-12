Strengere Maßnahmen in Baden-Württemberg Allgemeine Ausgangsbeschränkung ab Samstag

Ebenfalls in Frage gestellt wurden die Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage. Nach aktuellem Stand sind vom 23. bis 27. Dezember gewisse Lockerungen vorgesehen. Ob diese Bestand haben entscheide sich am Sonntag in einem Treffen von Bund und Lädern, so Kretschmann: "Wir werden das gemeinsam beschließen." Das gilt auch für mögliche weitere Maßnahmen wie etwa Schließungen.