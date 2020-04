Streitigkeiten in Pleidelsheim Autoscheiben eingeschlagen

Pleidelsheim - Mehrere bislang unbekannte Personen haben nach Angabe des Plizeipräsidiums Ludwigsburg am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße in Pleidelsheim an einem dort abgestellten Mercedes die rechten Seitenscheiben eingeschlagen und die rechten Reifen aufgeschlitzt.