Streitend durch Neckarweihigen Paar hält Polizei auf Trab

Den bisherigen Ermittlungen nach begab sich das Pärchen wohl nach dem Zusammentreffen mit dem 50-jährigen in der Pfarrstraße von dort in die Austraße, wo es zu einem erneuten Streit zwischen den beiden kam. In dessen Verlauf wollte der 20-Jährige auf ein Grundstück urinieren. Der 50-jährige Anwohner sprach die beiden dann auf ihr Benehmen an, woraufhin auch er von dem 20-jährigen beleidigt worden sein soll. Als der Streit zwischen dem jungen Mann und seiner Begleiterin dann zu eskalieren drohte, wollte der 50-jährige Anwohner die zwei trennen. Daraufhin wurde er auch noch durch die 21-Jährige leicht verletzt.