Streit zwischen zwei Männern in Heilbronn 42-Jährigem in den Rücken gestochen

Heilbronn - Noch ist vollkommen unklar, wie sich eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, in der Heilbronner Innenstadt zugetragen hat. Die beiden hielten sich vermutlich zusammen mit zwei weiteren Männern im Bereich des K 3 auf. An der Bushaltestelle Mannheimer Straße/Paulinenstraße hinter dem K 3 gerieten sie offenbar in Streit. Dabei wurde dem Opfer mit einem bislang unbekannten Tatwerkzeug eine Stichverletzung am Rücken zugefügt.