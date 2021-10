Streit zwischen Polen und EU Polen wähnt sich im Kalten Krieg mit der EU

Ursula von der Leyen, die deutsche Kommissionspräsidentin, hört sich die knapp eine Minute dauernde Tirade des polnischen Politikers mit regungsloser Miene an. Dieselbe Stoik legte sie beim Auftritt von Polens Premier Morawiecki an den Tag. Der war am Dienstag nach Straßburg gekommen, um höchstpersönlich im Europarlament ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zu verteidigen. Die obersten Juristen in Warschau hatten in einem historischen Urteil die EU-Verträge in Teilen für verfassungswidrig erklärt und den Vorrang des EU-Rechts gegenüber nationalem Recht verneint. Den EU-Institutionen warf das Gericht vor, sich unrechtmäßig in Polens innere Angelegenheiten einzumischen und insbesondere mit ihrem Vorgehen gegen umstrittene Justizreformen der polnischen Regierung ihre Kompetenzen zu überschreiten.