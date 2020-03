Streit wegen Corona-Mindestabstand Kassiererin wird angespuckt

Fellbach - Unglaubliche Szenen spielten sich nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 19 Uhr an der Kasse des Kauflandes in Fellbach ab. Weil ein bislang unbekanntes Pärchen sich im Kassenbereich nicht an den vorgegebenen "Corona"Mindestabstand" von 1,50 Metern hielt, wurde es durch die Kassiererin auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Der Mann wurde daraufhin ausfallend und echauffierte sich über diese Maßregelung durch die Kassiererin. Daraufhin wurde das Pärchen angewiesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Kurze Zeit später kehrte die Frau zurück und spuckte der Kassiererin auf den Hinterkopf.