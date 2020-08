Streit um Vermächtnis Klage der Kohl-Witwe gegen Heribert Schwan vor dem BGH

Kohl hatte sich 2001 und 2002 an mehr als 100 Tagen in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim mit Schwan zusammengesetzt. Etwa 630 Stunden Gespräch zeichnete der WDR-Journalist auf. Das Material sollte Grundlage für Kohls Memoiren sein. Aber nach drei von vier geplanten Bänden kam es zum Bruch. 2014 veröffentlichte Schwan eigenmächtig den Bestseller "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle". Darin zitierte er Kohl mit abwertenden Urteilen über Politiker und gesellschaftliche Größen.