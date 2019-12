Streit um Rentenreform Bahnstreiks in Frankreich - Hunderttausende betroffen

Der Notfallplan der Staatsbahn SNCF sieht vor, dass am 23. und 24. Dezember nur 41 Prozent der TGV-Schnellzüge garantiert sind. Rund 400.000 Menschen hätten für diese Tage einen Fahrschein gebucht. Gut die Hälfte von ihnen würde ihre Fahrt bestätigt bekommen; die anderen sind aufgerufen, schnell umzubuchen. Die Ausstände bei der Pariser Metro halten ebenfalls an.

Auch am Wochenende vor Weihnachten fahren nur rund die Hälfte der Züge der TGV in Frankreich. Reisende können sich auf der Webseite der SNCF darüber informieren, ob ihr Zug fährt. Ob die Lage wirklich so dramatisch wird, hängt nun auch davon ab, wie viele Eisenbahner dem Aufruf zur Waffenruhe folgen. So hatte zwar der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbands Unsa eine Streikpause über Weihnachten gefordert.

Die Eisenbahner der Gewerkschaft haben jedoch erklärt, dennoch weitermachen zu wollen. "Wir haben beschlossen, wie andere Regionen auch, diesen Waffenstillstand nicht zu respektieren", sagte der Gewerkschafter Daniel Teirlynck dem Sender BFMTV. Die Unsa vertritt außerdem nur rund sieben Prozent der Lokführer. Am Freitag legten nach Angaben der SNCF gut 58 Prozent der Lokführer die Arbeit nieder. Damit ist die Streikrate weiter leicht rückläufig.

Mit der Rentenreform will die französische Mitte-Regierung die Zersplitterung in 42 verschiedene Rentenkassen beenden und ein universelles Punktesystem schaffen. Diese bringen zum Teil zahlreiche Sonderrechte mit sich. Außerdem sollen die Franzosen dazu angehalten werden, länger zu arbeiten. Die Regierung hatte mit langen Übergangsfristen zwar Zugeständnisse an die Gewerkschaften gemacht - diese waren allerdings nicht zufrieden. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Franzosen gegen die Reform.

Für große Wut unter den Bahnkunden sorgte die Entscheidung der SNCF, bis zum 24. Dezember den Service für unbegleitete Kinder zwischen 4 und 14 Jahren auszusetzen. Diese werden normalerweise in einem Extra-Wagen von Animateuren betreut. Insgesamt waren rund 5000 Kinder betroffen. Die SNCF begründete das Vorgehen mit Sicherheitsbedenken in den überfüllten Zügen. Allerdings stand der Vorwurf im Raum, dass die SNCF die Plätze lieber teurer an Erwachsene verkaufen will.

Die Hardliner-Gewerkschaft CGT warf der Bahn Sabotage vor. Kinder und ihre Familien würden instrumentalisiert, "um diejenigen zu diskreditieren, die für den sozialen Fortschritt kämpfen". Am Freitagabend teilte die Bahn dann mit, dass am Sonntag 14 Spezialzüge mit Platz für 5000 alleinreisende Kinder bereitgestellt werden sollen. Eine Woche später soll es dann wieder solche Züge für die Rückfahrt geben.