Streit um Reformen Polen geht auf Konfrontation mit der EU

Deutliche Reaktion der EU-Kommission

Am späten Abend reagierte die EU-Kommission auf das Urteil in Polen. Eric Mamer, Sprecher von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hob in einem Tweet die Rolle der Union als Rechtsgemeinschaft hervor. Das heißt, dass mit dem Beitritt zur EU die Mitgliedsländer einen Teil ihrer nationalen Souveränität an die Gemeinschaft abgetreten. So steht es auch in der polnischen Verfassung. Die Kommission werde in Ruhe das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes analysieren, heißt es in einer Mitteilung, dann werde über die nächsten Schritte entschieden. Die Kommission werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass das EU-Recht in allen Staaten angewendet werde, so wie es in den Verträgen steht.