Streit um Musikdirektor Schlappe für Stuttgarter Ballett

Mikhail Agrest bleibt vorerst Musikdirektor des Stuttgarter Balletts: Das Bühnenschiedsgericht in Frankfurt am Main hat am Montag einer Klage Agrests gegen seine außerordentliche Kündigung durch den Intendanten Tamas Detrich vom 15. Oktober vergangenen Jahres stattgegeben. Das Gericht hatte im Januar noch eine gütliche Einigung unter den Streitparteien angestrebt. Diese scheiterte aber offenbar an der Höhe der Geldsumme, die Agrest als Ausgleich für den vorzeitig beendeten Vertrag und den „Schaden an seiner Reputation“ gefordert hat; in der Öffentlichkeit kursierte ein Betrag von mindestens 200 000 Euro.