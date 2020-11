Streit um Mobilfunkpatente Daimler hofft auf Europäischen Gerichtshof

EuGH braucht lange

Sollte der EuGH an seiner bisherigen Rechtsprechung festhalten, liefe das auf eine Stärkung der Position von Daimler hinaus. Doch eine Entscheidung des EuGH wird frühestens 2022 erwartet. Fraglich ist, ob Daimler so viel Zeit hat. Denn an anderen Gerichten in Deutschland sind weitere Patentstreitigkeiten zwischen Daimler und Nokia anhängig. Und hier lief es zuletzt nicht so gut für Daimler. Vor dem Landgericht Mannheim etwa hat Daimler im August eine heftige Niederlage in einem Streit um Mobilfunkpatente eingefahren. Die dortigen Richter hatten der Klage von Nokia „fast vollständig entsprochen“. Dagegen hat Daimler Berufung eingelegt. Demnächst entscheidet darüber das zuständige Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe. Sollte die Berufungsinstanz das Urteil der Mannheimer Richter bestätigen, wäre ein weitreichendes Verkaufsverbot für die Neufahrzeuge mit dem Stern möglich. Auch ein Produktionsstopp wird in den düsteren Szenarien der Stuttgarter nicht ausgeschlossen. Bislang besteht Nokia nicht darauf, das Urteil zu vollstrecken. Hintergrund ist, dass die Kammer der ersten Instanz eine Sicherheitsleistung von sieben Milliarden Euro verlangt, um das Urteil zu vollstrecken. Gerichte verlangen üblicherweise Sicherheitsleistungen, wenn eine andere Entscheidung in der nächsten Instanz noch möglich ist.