Streit um Gasumlage Habeck kontert Kritik: "Sie sind die 'Muss-weg-Opposition'!"

Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Kritik der Opposition an der Einführung der Gasumlage scharf zurückgewiesen. Statt in einer Zeit der multiplen Krisen an einem Strang zu ziehen, falle der Opposition nur ein, "Die Gasumlage muss weg!" zu rufen, sagte Habeck im Bundestag - vor allem in Richtung Unionsfraktion.