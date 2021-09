Streit um CDU-Fraktionschef Armin Laschet macht erst einmal weiter

Länger offenhalten will Laschet dagegen das Amt des Unionsfraktionschefs. Der CDU-Vorsitzende hat sich am Vortag dafür ausgesprochen, dass Brinkhaus es nur für die Zeit der Sondierungsgespräche weiterführt – angeblich in Absprache mit Söder. Spätestens dann ist klar, ob die Union in der Opposition gegen eine Ampel landet oder doch noch mit Jamaika an die Regierung kommt. Das wäre der Zeitpunkt für Laschet, um als gescheiterter Kanzlerkandidat in die Rolle des Oppositionsführers zu schlüpfen – dann die wichtigste Position in der Union. Mit einem auf längere Zeit gewählten Brinkhaus wäre ihm dieser Schritt verwehrt. Die Regularien, auf die am Dienstag plötzlich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie Söder beharren, sehen vor, dass der Vorsitzende in der ersten Sitzung zunächst für ein Jahr gewählt wird. Erst recht stünde der angeschlagene Laschet ohne Option da, wenn Gegenkandidaten gewonnen hätten, die nach der Wahlschmach eine Neuaufstellung propagieren. Und die hat es, wie Brinkhaus später bestätigt, gegeben. Parteivize Spahn hat mehrere Abgeordnete angesimst, um die Lage zu sondieren. Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen steht ebenso bereit wie angeblich auch der gerade in den Bundestag gewählte Friedrich Merz. Der bisherige Fraktionsvize Carsten Linnemann wird ebenfalls genannt.