Streit um „Black Widow“ Scarlett Johansson verklagt Disney

Disney hat „Black Widow“ nicht nur in die Kinos gebracht. Das Studio bot den Blockbuster sofort gegen Extrazahlung auch auf dem konzerneigenen Streamingdienst Disney+ an. Die Kinos klagen über entgangene Kartenverkäufe, und die Branche ist sich uneins, wie die Zahlen zu interpretieren sind. Seit dem 9. Juli hat „Black Widow“ im Kino rund 320 Millionen Dollar eingespielt, bei Disney+ mehr als 60 Millionen Dollar. Das ist der beste Kinostart seit Pandemiebeginn, aber für einen Film aus dem Marvel-Superhelden-Universum eher kläglich. Ist die Doppelauswertung also ein guter Schachzug im Umgang mit Pandemieeinschränkungen? Oder ist da ein neues Geschäftsmodell krachend gescheitert?