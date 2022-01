Streit um ARD Sachsen-Anhalts CDU will ein anderes Erstes

Sachsen-Anhalts CDU will sich offenbar als Speerspitze in diesem Kampf profilieren. Schon 2020 hatte die CDU-geführte Landesregierung in Magdeburg eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zunächst gestoppt und das öffentlich-rechtliche System in den Krisenmodus geschickt. Diese Aktion wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft. Die inhaltliche Aushöhlung des Ersten könnte juristisch schwerer zu fassen sein.