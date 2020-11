Streit über Skisaison Bergurlaub ohne Skilifte?

Stuttgart - Soll das Skifahren in Pandemiezeiten verboten werden? Frankreich hat darauf eine kuriose Antwort gefunden. Die französischen Skigebiete können in den Weihnachtsferien öffnen, die Skilifte bleiben allerdings geschlossen: Das hat Frankreichs Regierungschef Jean Castex am Donnerstag in einer Pressekonferenz zur geplanten Lockerung der Corona-Auflagen klargestellt. Auch Restaurants und Bars in den Skigebieten bleiben in Frankreich bis mindestens zum 20. Januar geschlossen. Damit könne jeder „von der frischen Luft in unseren schönen Bergen profitieren“, sagte Castex. Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag noch betont, eine Öffnung der Skigebiete an den Feiertagen erscheine ihm „unmöglich“. Frankreich verhandelt derzeit mit Deutschland und anderen EU-Staaten über eine gemeinsame Linie der Alpenländer. Die EU-Kommission hat bereits erklärt, die Entscheidung den Mitgliedsstaaten überlassen zu wollen. In Rede steht die Schließung bis 10. Januar. Auch Italien plädiert dafür.