Streit über Führungsstil Athletenvertreter distanziert sich von DOSB-Stellungnahme

Das DOSB-Präsidium, dem der frühere Ruder-Weltmeister angehört, hatte dem mit schweren Vorwürfen konfrontierten Hörmann in der Stellungnahme vom 7. Mai das "uneingeschränkte Vertrauen" ausgesprochen und "unsere vollumfängliche Unterstützung" zugesichert. Dem Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes war von Mitarbeitern in einem offenen Brief vorgeworfen worden, in der Frankfurter DOSB-Zentrale eine "Kultur der Angst" geschaffen zu haben. Derzeit untersucht die Ethikkommission den Fall.