Streit in Steinheim eskaliert Zechrunde endet mit einem Messerangriff

Plötzlich zog der 56-Jährige dann aber sein Springmesser und verletzte damit den 23-Jährigen an der Hüfte. Der wehrte den Angreifer mit Schlägen und Tritten ab, rang ihn zu Boden und trat mehrmals auf den Kopf des Älteren ein. „Es stimmt, was der Staatsanwalt vorgelesen hat“, so der gelernte Gipser, der vor 40 Jahren aus seiner Heimat Italien den Eltern nach Deutschland gefolgt war und seitdem hier lebt und arbeitet. „Der Junge hat mich und meine Familie beleidigt“, erzählte er. „Als Kalabrese bin ich da ausgeflippt“, räumte der 56-Jährige ohne Umschweife ein. Normalerweise trinke er auch nicht so viel wie an diesem Abend.