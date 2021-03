Streit in Oberstenfeld eskaliert Über Geldschulden in Streit geraten

Ein Fehler nach dem anderen

„Er tat mir leid, also gab ich ihm ein Zimmer und ließ ihn bei mir in der Autowerkstatt arbeiten“, erzählte der Angeklagte über den Anfang der Geschichte. Weil der gebürtige Albaner jedoch kein Wort Deutsch verstanden habe, hätte er „einen Fehler nach dem anderen gemacht“. Irgendwann reichte es dem 46-Jährigen, der seit 2016 als Selbstständiger im Kfz-Gewerbe tätig ist, und er ließ dem Bewohner mit Hilfe seines Schwiegersohnes in spe ausrichten, er sei gekündigt und habe zwei Wochen Zeit, eine neue Bleibe zu finden. Das wiederum wollte der 53-Jährige nicht hinnehmen und verlangte seinerseits einen Arbeits- und Mietvertrag sowie noch ausstehenden Lohn. „Da ist es lauter geworden“, räumte der junge Mann als Zeuge unumwunden ein. Als schließlich noch weitere Familienmitglieder sowie Bewohner des Hauses hinzukamen, sei es ihm zu viel geworden: „Ich habe die beiden weggedrückt und versucht, den Mieter zu beruhigen, der die Polizei rief.“ Den Schwiegervater in spe schickte er nach unten in seine Wohnung.