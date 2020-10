Streit in Flüchtlingsunterkunft in Rielingshausen 27-Jähriger mit Stock verprügelt und gewürgt

Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Siemensstraße in Rielingshausen sind am Donnerstagabend handgreiflich geworden. Gegen 20.45 Uhr waren der 39-Jährige und ein 30-Jähriger mit einem 27-Jährigen in Streit geraten. Den bisherigen Schilderungen nach seien die beiden Männer schließlich nach der verbalen Auseinandersetzung zunächst mit Stöcken auf ihren Kontrahenten losgegangen. Im weiteren Verlauf haben man den 27-Jährigen dann auch gewürgt. Eine 28-Jährige wurde außerdem zu Boden gestoßen.