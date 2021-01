Streit in einer Asylunterkunft in Oberstenfeld In Fußfesseln vor dem Richter

Oberstenfeld - Weil er seinen Ärger und seinen Frust nicht unter Kontrolle hat, geriet ein 30-Jähriger innerhalb weniger Monate gleich vier Mal massiv mit dem Gesetz in Konflikt. Nach dem letzten Delikt im Juli 2020 erließ die Staatsanwaltschaft dann einen Haftbefehl. Seine Füße, die lediglich in Socken und Badelatschen steckten, waren gefesselt, als der Mann nun am Mittwoch vor das Schöffengericht des Amtsgerichts Marbach gebracht wurde: Der 30-Jähirge hatte in der Haft eine Schlägerei angezettelt.