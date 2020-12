Streit auf der L1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg Kontrahenten bespucken und schlagen sich

Zwei Autofahrer haben sich am Montagmittag auf der Landesstraße zwischen Pleidelsheim und Freiberg geprügelt. Zunächst waren die beiden Männer hintereinander hergefahren, ein 83-Jähriger in seinem Mercedes voraus und ein 58-Jähriger in einem VW dahinter. Letzterer soll dabei sehr dicht aufgefahren sein, woraufhin sein Vordermann abrupt abgebremst habe. Nachdem der VW-Fahrer ihn schließlich überholt hatte, musste beide Männer an der Kreuzung zur Benninger Straße verkehrsbedingt anhalten.