Streik der Lokführer Bahn scheitert mit neuem Angebot

Abschluss bei der Bahn-Konkurrenz

Man komme mit der Prämie „einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen“, erklärte hingegen DB-Vorstand Martin Seiler. „Damit kann es keinen Grund geben, die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu verweigern“, sagte er. Allerdings sagte Seiler nicht, was der Konzern konkret anbietet. Die GDL fordert 600 Euro pro Kopf als Anerkennung für die besonderen Pandemie-Belastungen des Personals an der Basis und 1,4 Prozent mehr Lohn für 2021 wie im öffentlichen Dienst. Beim privaten Bahnunternehmen Go-Ahead hat GDL-Chef Claus Weselsky genau diese Konditionen gerade erreicht – ohne Streiks. Das Unternehmen, das Regionalzüge unter anderem in Baden-Württemberg fährt und auch wegen Corona tief in der Krise steckt, stockt zudem Altersvorsorge, Nacht- sowie Kurzarbeitzulagen auf und verbessert die Planung der Arbeitsschichten für die Beschäftigten. Beide Seiten zeigten sich mit dem Abschluss zufrieden. Zuvor hat die GDL bereits mit weiteren DB-Konkurrenten wie der Transdev-Gruppe sowie Netinera neue Tarifverträge mit ähnlichen Konditionen ohne Arbeitskampf erreicht. Die DB pochte bisher auf eine Nullrunde für 2021 und lehnte Lohnerhöhungen ebenso ab wie eine Coronaprämie.