Streik im Einzelhandel Steinheimer Kaufland bleibt Streik geöffnet

Steinheim - Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag, 18. Juni, zu Streiks aufgerufen. Betroffen seien Kaufland-Häuser in Stuttgart mit Umgebung sowie eine Filiale in Heilbronn. „Zudem finden Streiks in einzelnen Filialen von H&M, Zara und Primark in der Stuttgarter Innenstadt sowie in der Umgebung statt; in Bietigheim-Bissingen wird bei OBI gestreikt“, heißt es in einer Mitteilung von Verdi Baden-Württemberg.