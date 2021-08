Streiche am Arbeitsplatz Wenn der Spaß zur Entlassung führt

Bomben-Attrappe gelegt

Vor dem Landesarbeitsgericht Hamm ging es um einen Arbeitnehmer, der im Betrieb eine Koffer-Attrappe mit herausragenden Drähten abstellte. Die Belegschaft sah‘ diese als echt an – und es wurden Polizei und Sprengstoffeinheit alarmiert.

Der „Spaßbomber“ erhielt eine wenig lustige Quittung. Die Richter, die über die fristlose Kündigung zu befinden hatten, konnten auch keinen „Spaß“ an der Attrappe finden. Sie brachten den Arbeitgeber aber immerhin dazu, aus der fristlosen eine „ordentliche“ Kündigung zu machen – was mit Blick auf eine Betriebszugehörigkeit von 33 Jahren wohl auch als angemessen anzusehen war.

Mund zugeklebt

Der Streich des Arbeitnehmers in folgendem Fall ging voll daneben. Ein Mitarbeiter verschloss die Wasserflasche eines Kollegen zwischen Flaschenhals und Deckel mit Sekundenkleber. Der Kleber härtete aber nicht wie geplant, am Verschluss der Flasche, sondern erst an der Luft – und damit an der Lippe des Gefoppten. Es folgten für den Kollegen eine Krankenhausbehandlung und ein lange anhaltendes Taubheitsgefühle an der Lippe.

Der Arbeitgeber feuerte den „Schabernacker“ – musste das aber zurücknehmen. Er habe keineswegs die Absicht gehabt, so das Arbeitsgericht Magdeburg, seinem Kollegen derart zu schaden. Eine Abmahnung hätte genügt. Dennoch gab es eine saftige Strafe: Der Arbeitnehmer musste seinem Chef die Lohnfortzahlungskosten ersetzen.