Strecke zwischen Augsburg und München Fahrkartenkontrolleur bei Angriff in ICE schwer verletzt

Augsburg/München - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag einen Fahrkartenkontrolleur in einem ICE auf der Strecke zwischen Augsburg und München angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei in Bayern konnte der Bahnmitarbeiter nach der Attacke noch die Notbremse ziehen. Die Polizei machte zur Tatwaffe zunächst keine Angaben, Medienberichten zufolge wurde der Kontrolleur mit einem Messer verletzt.