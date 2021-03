Streamingtipps für März 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Noch mehr Teenager-Dramen

Bei den deutschen Eigenproduktionen der Streamingdienste geht der Trend derzeit zum Teenager: Nach „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bei Amazon Prime und „Tribes of Europa“ bei Netflix gibt es jetzt auch bei Joyn Plus+ ein aufwendig inszeniertes Coming-of-Age-Drama. Die Serie Katakomben (11. März) hat sich Jakob M. Erwa („Die Mitte der Welt“) ausgedacht. Sie erzählt von einer illegalen Rave-Party in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof, nach der mehrere Jugendliche verschwinden. Am 15. April will dann übrigens Magenta TV mit der Teenager-Adventure-Serie „Wild Republic“ nachlegen, die von jugendlichen Straftätern, die irgendwo weit oben in den Alpen eine Gesellschaft nach ihren eigenen Gesetzen gründen.