Streamingtipps für März 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

3. Die letzten Tage des Ptolemy Grey

„Manchmal möchte ich einfach nur vergessen“, behauptet der 91-jährige demenzkranke Ptolemy Grey zwar trotzig, lässt sich aber dazu überreden, ein experimentelles Medikament zu probieren, das ihn für kurze Zeit wieder klar denken lässt, bevor er für den Rest seines Lebens erneut im Schlaf der Vergesslichkeit dahindämmern muss. Und das Erste, das er sich vornimmt, als er wieder bei Verstand ist, ist den Mord an seinem Großneffen aufzuklären. Die sechsteilige Miniserie erweist sich als großartige Samuel-L.-Jackson-Show.

Apple TV+, 11. März

4. The Rising

Neve kommt am Morgen nach einer Party mitten in einem See zu sich. Sie kann sich an nichts erinnern, was in den letzten Stunden passiert ist, und als sie wieder zu Hause ist, wird sie von allen außer ihrem Hund komplett ignoriert. Nachdem die Schülerin endlich herausgefunden hat, dass sie ermordet wurde und nun ein Geist ist, macht sie sich auf die Suche nach ihrem eigenen Mörder. Der britische Mystery-Crime-Thriller – ein Remake der belgischen Serie „Zimmer 108“ – hat auf der Berlinale Weltpremiere gefeiert.

Sky, 11. März

5. Upload 2

Endlich gibt es ein Wiedersehen mit Nathan, der zwar tot ist, aber als Avatar in einer exklusiven Computer­simulation namens Lakeview weiterleben darf. In der zweiten Staffel von „Upload“ zieht Nathans Freundin Ingrid, die die Server-Rechnungen bezahlt, bei ihm ein, und die Computerspezialistin Nora, in die Nathan eigentlich verliebt ist, schließt sich einer Gruppe Aktivisten an, die Lakeview und alle Bewohner dieses Luxus-Jenseits abschalten wollen. Gelungene Fortsetzung der Science-Fiction-Satire.

Amazon Prime Video, 11. März

6. Funeral for a Dog

„Das Boot“ und „Babylon Berlin“ sind nicht genug: Sky Deutschland legt sich in Sachen Eigenproduktionen mächtig ins Zeug und mit Netflix und Co. an: Der Achtteiler „Funeral for a Dog“ reist mit Friedrich Mücke als Schriftsteller Mark Svensson und Albrecht Schuch als Journalist Daniel Mandelkern durch die ganze Welt. Gedreht wurde das Melodrama beispielsweise in Italien, Südamerika, Finnland und New York.

Sky, 17. März

7. Oh Hell

„Das Tolle daran, wenn du immer verkackst, ist: Du bist unglaublich kompetent darin, dein Verkacken zu vertuschen.“ Das erklärt uns Helena, genannt Hell, als sie gerade vom Callcenter zur Uni sprintet, um ihren Vater, der da unerwartet bei einer Abschlussfeier aufgetaucht ist, weiszumachen, dass sie tatsächlich gerade ihr Juraexamen gemacht hat. Und tatsächlich ist Helena verdammt gut im Verkacken, ob es um Jobs, um Beziehungen oder das Leben im Allgemeinen geht. Herrlich spröde Comedy mit Mala Emde – irgendwo zwischen „Fleabag“ und „Ally McBeal“.

Magenta TV, 17. März

8. Halo

Von „Assasin’s Creed“ über „Prince of Persia“ bis „Warcraft“: sehenswerte Videospiel-Verfilmungen? Fehlanzeige! Ob sich das mit der Serienfassung des Science-Fiction-Ego-Shooters „Halo“ ändert? Mehr als den Trailer bekamen jedenfalls auch Journalisten vorab nicht zu sehen. Doch immerhin produziert Steven Spielberg den Neunteiler, und die Hauptrollen spielen Pablo Schreiber („American Gods“) und Natasha McElhone („Californication“).

Sky, 24. März

9. Bridgerton 2

Bevor der koreanische Thriller „Squid Game“ die Welt im Sturm eroberte, war das farbenblinde Kostümdrama „Bridgerton“ die erfolgreichste aller Netflix-Serien. Jetzt schlägt das britische Imperium zurück und geht auf „Squid Game“-Jagd – mit neuen Skandalen, Liebschaften, Intrigen und Geheimnissen rund um die Adelsfamilie Bridgerton.

Netflix, 25. März

10. Moon Knight

Die Liste der Marvel-Superhelden, die darauf waren, für Film und Fernsehen entdeckt zu werden, ist lang. Jetzt ist Moon Knight an der Reihe, der seinen ersten Comic-Auftritt im Jahr 1975 hatte: Steven Grant (Oscar Isaac) ist ein gutmütiger Typ, der in einem Museumsshop arbeitet, aber herausfindet, dass er eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat und in ihm ein Supersöldner steckt.

Disney+, 30. März

