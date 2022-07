Streamingtipps für Juli 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

4. Ghosts

Gruselhäuser sind in. In „Shining Vale“ landen Courteney Cox und Greg Kinnear in einer Spukvilla. Auch die Serie „Stranger Things“ hat gerade den Haunted-House-Topos als Zutat für ihren Fantasy-Sci-Fi-Horror-Mix entdeckt. Und nun ziehen in „Ghosts“ die New Yorker Samantha und Jay in ein von Geistern bewohntes Landhaus. Das Remake einer britischen Serie steht in der Tradition von „Das Gespenst von Canterville“ oder „Hui Buh“. Sky, 7. Juli