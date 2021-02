Streamingtipps für Februar 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Netflix startet ungewöhnlich Gewöhnliches

Netflix war dagegen bisher eher für TV-Unterhaltung der etwas anderen Art bekannt. Im Februar startet der Streamingdienst aber zwei Serien, die zumindest auf dem Papier besser zu Disney+ gepasst hätten: Firefly Lane arbeitet sich an einem Liebes- und Freundschaftsroman von Kristin Hannah ab, und Kevin James (‚The King of Queens“) ist Hauptdarsteller und Produzent der Sitcom The Crew, die in der Motorsportwelt spielt.