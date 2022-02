Streamingtipps für Februar 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

2. Murderville

Von „The Office“ über „House of Cards“ bis „Shameless“: Einigen der besten US-Serien der vergangenen Jahrzehnte ist gemeinsam, dass sie auf Serien aus Großbritannien beruhen. Netflix nimmt sich nun die britische Impro-Krimi-Comedy-Serie „Murder in Successville“ vor, nennt sie in „Murderville“ um und macht Will Arnett zum Chefermittler. Netflix, 3. Februar

3. Reacher

Wer Jack Reacher bisher nur aus dem Kino kennt, glaubt, dass der Ex-Militärpolizist wie Tom Cruise aussieht. In Lee Childs Romanen ist Reacher allerdings ein muskelbepackter Koloss, der mindestens drei Köpfe größer als Cruise ist. Nicht nur in diesem nicht ganz unbedeutenden Detail ist die Serie „Reacher“ näher dran am Original als die Kinofilme von 2012 und 2016. Mit Alan Ritchson in der Titelrolle erzählt die erste Staffel den ersten Jack-Reacher-Roman „Größenwahn“ nach. Amazon Prime, 4. Februar

4. Suspicion

Fast so beliebt wie britische Serien als Vorlagen für US-Remakes sind Produktionen aus Israel (siehe etwa „Homeland“ oder „In Treatment“). Der Entführungsthriller „Suspicion“ beruht auf der israelischen Serie „False Flag“ aus dem Jahr 2010, die auch schon in Deutschland zu sehen war. Zu den Hauptdarstellern der Neuauflage zählt neben Uma Thurman und ­Elizabeth Henstridge auch Kunal Nayyar, der Raj in der Sitcom „The Big Bang Theory“ war. Apple TV+, 4. Februar

5. Landscapers

Im Jahr 2014 wurden Susan und Christopher Edwards zweier Morde überführt, die 15 Jahre zurücklagen: Sie hatten Susans Eltern ermordet, die Leichen in ihrem Garten vergraben und seither deren Renten eingesteckt. Die britische Serie mit Olivia Colman („The Crown“) und David Thewslis ist eine schwarze Komödie, die sich mit ihrer verrätselten Ästhetik und der Lust am Absurden an ein anspruchsvolleres True-Crime-Publikum richtet. Sky, 10. Februar

6. Inventing Anna

Noch mehr True-Crime – allerdings weniger blutig: Anna Sorokin genoss zwischen 2016 und 2017 einige Monate lang das Luxusleben in der New Yorker High Society, indem sie sich als Millionenerbin ausgab und auf Kosten reicher Freunde, von Banken und Hotels in Saus und Braus lebte. Die Produzentin Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“, How to get away with Murder“) nimmt sich in dieser Miniserie den Fall vor. Julia Garner („Ozark“) spielt Anna Sorokin, Anna Chlumsky übernimmt Rolle der Journalistin, die ihr auf die Spur kommt. Netflix, 11. Februar

7. Fear Index

Wer glaubt, dass es nichts spannenderes gibt als das wirkliche Leben, der hat noch keinen Robert-Harris-Roman gelesen. Seine Bestseller sind das Gegenteil von True-Crime, verraten aber trotzdem viel über die Welt, in der wir leben. Die Thrillerserie „The Fear Index“ beruht auf Harris’ gleichnamigen Roman und erzählt von einem Technologie-Genie (Josh Hartnett), das mit einem Algorithmus an der Wall Street ein Vermögen machen will. Sky, 17. Februar

8. Severance

In diesem skurril-bösartigen Arbeitsplatz-Thriller geht es um ein Unternehmen, das dafür sorgt, dass Arbeits- und Privatleben nicht durcheinander gebracht werden – indem die Mitarbeiter sich immer wieder einer Art Gehirnwäsche unterziehen müssen. Bei dem Work-Life-Balance-Experiment der besonderen Art machen Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro und Christopher Walken mit. Regie führt Ben Stiller. Apple TV+, 18. Februar

9. The Marvelous Mrs. Maisel

Sie hat sich schon auf der Bühne entblößt, Paris zum Lachen gebracht, sich mit sämtlichen Chauvi-Komikern angelegt, wurde über Nacht zum TV-Star und stand kurz davor, einen Popstar auf seiner Welttournee zu begleiten. Doch Midge Maisel (Rachel Brosnahan) hat die Empfindlichkeit gekränkter Männer unterschätzt – und muss noch einmal ganz von vorne anfangen muss. In der vierten Staffel kommt die Dramedyserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ in den 1960er Jahren an und bleibt die witzigste und schlauste Serie weit und breit. Amazon Prime, 18. Februar

10. Der König von Palma

Nostalgie der etwas anderen Art bietet diese RTL+-Originalserie: In den 1990er Jahren eröffnet Matti Adler (Henning Baum) am Ballermann einen Biergarten. Erst ist Partyalarm angesagt. Doch es dauert nicht lange, bis es Ärger gibt. RTL+, 24. Februar