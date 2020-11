Streamingdienste und TV-Sender Auch im Corona-Jahr: viele neue Weihnachtsfilme

Bei Netflix ist Country-Legende Dolly Parton als Engel im Film "Dolly Parton's Christmas on the Square" im Programm. Der moralisch angehauchte Film über eine böse Immobilienspekulantin passt - natürlich kein Zufall - zu Partons neuem Weihnachtsalbum "A Holly Dolly Christmas" mit dem Lied "Christmas on the Square".