Streaming-Tipps für September 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Nick Hornbys Plattenhändler ist jetzt eine Frau

Zoë Kravitz schlüpft derweil in die Rolle der Plattenladenbesitzerin Rob, die in Nick Hornbys Roman „High Fidelity“ noch ein Mann war, der nach dem Ende einer Beziehung herausfinden will, was er in Liebesdingen falsch macht und seine Ex-Freundinnen um Rat fragt. Die Serienfassung startet am 10. September bei Starzplay.