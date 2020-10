Streaming-Tipps für Oktober 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Horrormonat Oktober

Die Serienstarts in diesem Monat stehen ganz im Zeichen von Halloween. Unter die Neuerscheinungen drängeln viele Horrorserien – mal schrullig wie in der britischen Amazon-Prime-Serie „Truth Hunters“, hinter der Nick Frost und Simon Pegg („Shaun of the Dead“) stecken, mal richtig düster wie im deutschen Sky-Original „Hausen“, in dem ein heruntergekommener Plattenbau von Geistern heimgesucht wird. Außerdem dürfen sich literarisch sozialisierte Serienjunkies auf ein Update von Henry James’ Geistergeschichte „Das Durchdrehen der Schraube“ freuen.