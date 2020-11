Streaming-Tipps für November 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Der November wird königlich. Vor allem, weil am 15. November bei Netflix die vierte Staffel der Serie The Crown startet. Endlich kommt die Serie von Peter Morgan in den späten 1970er Jahren an. Olivia Colman spielt wieder Königin Elizabeth II, der eigentlich Star dürfte nun aber Emma Corrin („Pennyworth“) werden, die den Part von Lady Diana Spencer übernimmt. Die Hochzeit von Prince Charles und Lady Di soll eines der Herzstücke der Staffel werden. Und wer es lieber kühler mag: Als Margaret Thatcher ist Gillian Anderson („Akte X“, „Sex Education“) mit von der Partie.