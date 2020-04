Streaming-Tipps für Mai 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

The Eddy

Das Leben eines Amerikaners, der Chef eines eher mäßig erfolgreichen Jazzclubs in Paris ist, wird von zahllosen Dramen ­erschüttert. Damien Chazelle, der hinter dem Kinohit „La La Land“ steckte, ist als Produzent und Regisseur an der Serie ­beteiligt, in der es vor allem um die Liebe zum Jazz geht. In der Hauptrolle: André ­Holland („Moonlight“). Netflix, 8. Mai

Der Beischläfer

Amazon beschert dem Comedian Markus Stoll – besser bekannt als Harry G – eine eigene Comedyserie: Dieser spielt einen leichtlebigen Automechaniker, der vom Amtsgericht München zum Schöffen ernannt wird. Amazon, 29. Mai

Dispatches from Elsewhere

Neun Jahre lang war Jason Segel der liebenswert-unbeholfene Marshall Eriksen in der Sitcom „How I met your Mother“. Als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller wagt er sich nun raus aus der künstlerischen Sackgasse, in der er hinterher steckte, und erzählt von Menschen, die ihrem Leben einen neuen Sinn geben wollen und dabei auf die Angebote eines dubiosen Instituts stoßen. Amazon, 8. Mai

Stumptown

Noch ein „How I met your mother“-Star kehrt mit einer neuen Serie zurück: Cobie Smulders, die in der Sitcom Robin Scherbatsky war, ist jetzt Privatdetektivin in einer Comic-Adaption. Als Dex Parios übernimmt sie in Portland, Oregon (Spitzname: Stumptown) Aufträge, betrinkt sich gerne in einer Bar namens Bad Alibi und versucht nebenher ihr Kriegstrauma zu überwinden. Sky, 19. Mai

Homecoming 2

Die erste Staffel des herrlich paranoiden Politpsychodramas von Sam Esmail („Mr. Robot“) blieb ein Geheimtipp, obwohl Julia Roberts die Hauptrolle spielte. In der zweiten Staffel versucht Janelle Monáe ihr Glück, die bisher vor allem als Musikerin aufgefallen ist. Amazon, 22. Mai

Tagebuch eines Uber-Fahrers

Joyn versteht sich als jungen, frechen, lustigen Streamingdienst, der auch tiefgründig kann. Die Dramedyserie „Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers“ soll das beweisen: Kostja Ullmann („Beat“) setzt sich in sechs Episoden hinters Lenkrad und fährt Gäste wie Fahri Yardim oder Edin Hasanovic herum. Joyn, 28. Mai

Hightown

In Provincetown auf der Halbinsel Cape Cod im Südosten der USA ist man entweder Fischer oder schwul-lesbischer Partytourist. Jackie Quinones, die bei der Fischereibehörde arbeitet und ein Drogenproblem hat, schwankt zugedröhnt zwischen beiden Seiten hin und her – bis ein Mord sie wachrüttelt. In dem Thriller setzt Produzent Jerry Bruckheimer ausnahmsweise mehr auf Atmosphäre denn auf Knalleffekte. Starzplay, 17. Mai