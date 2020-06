Streaming-Tipps für Juli 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Cursed

Falls Sie glauben, es seien bereits sämtliche Graphic Novels dieser Welt zu Serien verarbeitet worden, täuschen Sie sich: Neu im Angebot ist bei Netflix das Fantasydrama „Cursed“, das auf einem Buch von Frank Miller und Tom Wheeler beruht und von der jungen Heldin Nimue (Katherine Langford aus „13 Reason Why“) erzählt, die eine mysteriöse Gabe hat.

Netflix, 17. Juli

Muppets Now

Die Muppets können auch anders und lernen bei Disney+ zu improvisieren. In zehnminütigen Episoden darf man Kermit, Miss Piggy, Fozzie Bär, Gonzo und Co. mal in Gameshows, mal in Kochduellen und mal in Talkrunden erleben – ein vorgegebenes Drehbuch gibt es dabei jedes Mal nicht.

Disney+, 31. Juli

Perry Mason

Zwischen 1957 und 1966 spielte Raymond Burr über 200 Mal den Titelhelden der Gerichtsserie „Perry Mason“. Den Perry Mason, den einem nun die düstere HBO-Miniserie vorsetzt, hat allerdings keinerlei Ähnlichkeiten mit dem jovialen Strafverteidiger von damals. Matthew Rhys spielt einen schmierigen, zynischen Privatdetektiv, der im Los Angeles der 1930er Jahre in einem Entführungsfall ermittelt.

Sky, 31. Juli

Little Voice

Als eine Liebeserklärung an die vielfältige Musikszene New York Citys versteht sich dieses Coming-of-Age-Drama. Die von J. J. Abrams produzierte Serie erzählt von den ­romantischen Verwicklungen einiger musikalischer Talente, die alle letztlich danach streben, ihre eigene Stimme zu finden. In den Hauptrollen sind Brittany O’Grady, Shilina Bathina und Sean Teale zu sehen – und zu hören.

Apple TV+, 10. Juli

Hanna 2

Hanna wäre gerne ein ganz normaler Teenager, doch in geheimen Militärlabors wurde sie als Kind zur Supersoldatin gemacht. Seither ist sie auf der Flucht. In der ersten Staffel des Thrillers fand Hanna (Esmé Creed-Miles) heraus, dass sie nicht die einzige ist, die ein Versuchskaninchen war. Nun will sie all die anderen Mädchen finden, denen es wie ihr ergangen ist.

Amazon, 3. Juli

How To Sell Drugs Online Fast 2

Es ist nicht leicht, Drogenboss zu sein. Der Darknet-Online-Shop von Moritz, Lenny und Dan boomt zwar, doch wie bekommt man Geschäftemachen und Schulalltag unter einen Hut? Zudem werden die Teilzeit-Dealer von all den Problemen geplagt, die Teenager sonst so haben. Mehr als genug Stoff also für die zweite Staffel der Netflix-Serie aus Deutschland.

Netflix, 21. Juli

Gangs Of London

In Großbritannien ist diese Sky-Originalproduktion bereits ein Hit und wurde um eine zweite Staffel verlängert. Die Serie von Gareth Evans und Matt Flannery liefert Innenansichten aus einer kriminellen Organisation und erzählt davon, was passiert, wenn der mächtigste Gangster Londons, 20 Jahre lang die Unterweltgeschäfte bestimmt hat, umgebracht wird.

Sky, 23. Juli

The Umbrella Academy 2

Netflix beschert uns ein Wiedersehen mit den sechs Super-Problemkindern, die sich Gerard Way, der einst Chef der Rockband My Chemical Romance war, ausgedacht hat. Zwar endete die erste Staffel der schrullig-sarkastischen Serie mehr oder weniger mit dem Weltuntergang, aber Serienmacher haben sich von solchen Kleinigkeiten ja noch nie abschrecken lassen, wenn es darum geht, eine Erfolgsgeschichte fortzusetzen.

Netflix, 31. Juli